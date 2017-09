Polícia Civil prende nove pessoas e apreende duas armas em Cruzeiro do Sul

Ação policial de cumprimento de mandados de buscas, apreensões e prisões, realizada nas primeiras horas desta quarta-feira, 20, em Cruzeiro do Sul, culminou na prisão de nove pessoas acusadas de vários roubos e assaltos naquela cidade.

Coordenada pelo delegado Elton Futigami, com a participação de 20 agentes de Polícia Civil que executaram cumprimento de mandados nos bairros Lagoa, Remanso e Miritizal. Entre as nove pessoas presas, está um fugitivo do sistema prisional. Com ele foi apreendida um espingarda, municiada, que a polícia suspeita ter sido usada em homicídios.

A Polícia Civil também apreendeu um rifle calibre 22’, arma encontrada em uma residência no bairro do Remanso, local conhecido como Favelinha, ocupada por oito pessoas que foram conduzidas a delegacia para prestar esclarecimentos.

“Tiramos de circulação ativos criminais que estavam sendo usados no cometimento de crimes. Capturamos mais um foragido do sistema prisional. Estamos intensificando nossas ações em todo Vale do Juruá no sentido de identificar essas pessoas que tentam ruir a paz social e dar-lhes o tratamento adequado que a legislação oferece”, ressaltou Futigami.

De acordo com o secretário de Segurança Pública Emylson Farias, “Os órgãos de segurança pública estão presentes em todos os municípios do Estado e desenvolve um trabalho de combate firme a criminalidade”.

Segundo o delegado Elton Futigami, os acusados serão indiciados por organização criminosa, homicídio, roubo majorado, formação de quadrilha e organização criminosa. Eles foram conduzidos a delegacia e em seguida levados ao presidio e colocados à disposição da justiça.