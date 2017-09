Cresce o número de passageiros que não despacham mala

A medida da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que possibilitou a venda de bilhetes aéreos com preços diferentes para quem despacha bagagem fez crescer a quantidade de passageiros que viajam sem enviar mala, de acordo com o primeiro diagnóstico apresentado pelas companhias aéreas, divulgado nesta quinta-feira (21).

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) afirma que a tarifa média teve quedas de 7% a 30% entre junho -quando a nova medida começou a ser praticada- e setembro. O tamanho da queda de preços varia de acordo com as rotas viajadas e com as empresas.

Os dados precisam ser olhados com cautela porque não é possível afirmar com precisão se a redução nos preços se deve especificamente à mudança na política de bagagem ou à recessão. O IPCA mostra que os preços das passagens já vinham caindo desde 2015, quando a crise se aprofundou e atingiu a demanda por viagens no país.

Em sua apresentação dos primeiros resultados da desregulamentação da franquia de bagagem, a Abear usa expressões como “sinaliza” e “tendência” para comunicar a queda de preços observada.Eduardo Sanovicz, presidente da Abear, afirma que há outros fatores que impactam o preço das passagens, como câmbio e combustível.

A Azul mostra uma queda de 38% no preço do trecho Brasília-Recife entre julho do ano passado e julho deste ano na tarifa que ela já cobrava mais barato. Na Latam, o mesmo trecho apresentou queda semelhante (33%).

Na Gol, a maior baixa de preços aconteceu no trecho Galeão-Salvador (-30,4%).

SEM MALA

A Gol foi a única empresa que informou qual foi exatamente a variação na quantidade de viajantes que não despacharam a bagagem desde que a nova política foi implementada. A empresa registrou um aumento de 50% no período após as mudanças.

Latam e Azul informam que o número subiu, mas não especificam o tamanho da variação. Atualmente, a parcela dos passageiros que viajam sem bagagem é de 63% na Latam 60% na Azul e 65% na Gol.

A Avianca Brasil é a única dentre as grandes que ainda não oferece tarifas com a opção de mala despachada. Ela vai começar a partir de segunda-feira (25). Com informações da Folhapress.