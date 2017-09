Rodada tem semi na Libertadores e Flu na Sul-americana

A rodada desta quinta terá mais confrontos da Libertadores e Sul-Americana. Após as classificações de Grêmio e Barcelona de Guayaquil na competição principal, que venceram o Botafogo por 1 a 0 e o Santos, também por 1 a 0, respectivamente, nenhum clube brasileiro entra em campo pela taça nesta noite. Já na Sul-Americana, cinco brasileiros disputaram vagas nessa quarta, mas só Sport e Flamengo conseguiram se classificar. O time pernambucano perdeu de 1 a 0, mas como havia vencido por 3 a 1 em casa, conseguiu a classificação. Já o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0. O Corinthians, com dois expulsos, ficou no 0 a 0com o Racing e está fora. Hoje é a vez do Fluminense entrar em campo.

O Tricolor Carioca sobe a montanha para enfrentar a LDU, após vencer por 1 a 0 no Maracanã. Algoz do Tricolor, o time de Quito precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por 1 a 0 para levar para a prorrogação, na partida que começa 19h15. Nos últimos confrontos no Casablanca, pelas finais da Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009, o time equatoriano levou a melhor. Além do título nas duas competições, o clube ganhou por 4 a 2 e 5 a 1, respectivamente.

Pela Libertadores, a noite fica por conta dos argentinos e do clube boliviano Jorge Wilsterman. Às 19h15, o River Plate tenta reverter em casa a derrota por 3 a 0 no jogo de ida para o Wilstermann. Na outra partida, após perder por 2 a 0 fora de casa, é a vez do Lanús tirar a vantagem do San Lorenzo, 21h45.