Tião Viana promove 87 militares e entrega 11 viaturas

Valorizando a segurança pública e seus profissionais, o governador Tião Viana realizou nesta quinta-feira, 21, a promoção de 87 militares da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) e entregou 11 viaturas para o policiamento de trânsito. Durante a solenidade, foi destacado pelos comandos das instituições o compromisso do Estado de realizar promoções rotineiramente e sempre dentro dos prazos.

Para os promovidos, familiares e autoridades presentes, Tião Viana destacou as diferentes formas com que as polícias e os bombeiros lutam contra a criminalidade e a violência na sociedade. Ele citou, especialmente, as atividades sociais que a PMAC tem, como treinamento de crianças pela banda de música e os bombeiros mirins pelo CBMAC.

Paralelo a isso, com grande intensidade, os homens e mulheres das forças de segurança agem reprimindo ações criminosas, à exemplo da operação policial que apreendeu 150 kg de drogas e seis armas no Juruá, conforme lembrou o governador. “Entre o espaço de humanismo da polícia, existe a luta contra o crime com firmeza. Bem por isso, o governo do Estado deve o reconhecimento àqueles, que na linha de frente defendem a vida, asseguram a ordem pública e fazem a prevenção de riscos à comunidade”, afirmou Tião Viana.

O coronel Júlio Cesar, comandante-geral da PMAC, falou do compromisso que o governo do Estado tem tido desde o início da gestão de Tião Viana com a valorização profissional dos militares. “Esse é o momento de glória e de agradecer ao Estado. Nunca foram promovidos tantos oficiais até a última patente, quanto nessa gestão. Sempre valorizando os devidos méritos de cada oficial”, afirmou.

Explicando o significado da honraria dessa formatura, o comandante-geral do CBMAC, coronel Roney Cunha, falou que “a promoção aumenta a autoestima e a responsabilidade dos militares. Como prova do reconhecimento e valorização das tropas, o governo do Estado nunca atrasou as promoções”.

Com a entrega de 11 viaturas, o governo também mantém o reforço no policiamento de trânsito. Os veículos foram adquiridos por meio de um convênio da PMAC com o Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) e serão usados em operações como a Álcool Zero e outras atividades em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

Esse tipo de ação, foi responsável pela diminuição de vítimas fatais em acidentes de trânsito nos últimos dez anos. Saindo de uma taxa de 12,9% em 2007 para 4,1% em 2016.

Luta pela segurança

Vindo de Brasília, onde esteve até quarta-feira, 21, o governador falou sobre o Encontro de Governadores do Brasil, que ocorrerá no dia 27 de outubro. Ele confirmou a presença da presidente do Superior Tribunal Federal, Cármen Lúcia e dos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara Federal, Rodrigo Maia.

O presidente da República, Michel Temer, em uma audiência com Tião Viana, no dia 22 de agosto, concordou com a proposta do evento e confirmou sua participação.

Para Tião Viana, esse será o momento mais importante da política brasileira nos últimos anos. “Nesse importante encontro teremos um tema específico, a emergência contra o narcotráfico que o Brasil tem que adotar e a segurança de fronteiras. A Amazônia, como anunciei por todo o país, está pior que a Colômbia dos anos 80. E todas as gerações futuras estão ameaçadas pela violência e o narcotráfico”, afirmou.

Ele ressaltou que os caminhos para acabar com esse mal passam pelo trabalho das polícias, sempre junto da sociedade, e com a repressão permanente e forte.