Brasil pega fogo à espera da chuva

Enquanto a chuva da primavera não vem, o Brasil pega fogo. Temperaturas acima dos 40°C continuam sendo registradas nos últimos dias do inverno de 2017 e a fumaça das queimadas se espalha pelo interior do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, temperaturas de 40°C ou mais voltaram a ser observadas na tarde de 20 de setembro nos estados do Centro-Oeste, Pará e Tocantins. Este calor intenso ainda deve ocorrer nas primeiras semanas da primavera pelo interior do Brasil.

Maiores temperaturas no Brasil na tarde de 20/09/2017

Maiores temperatura no Brasil em 20/09/2017 (Fonte: INMET)

Muita fumaça

Na manhã de 21 de setembro, diversos aeroportos de Norte do Brasil e no norte de Mato Grosso informavam alguma restrição de visibilidade por causa da fumaça. Os aeroportos das capitais Rio Branco (Acre) e Porto Velho (Rondônia) também sentiram o problema. Em Rio Branco, a fumaça ainda estava presente mesmo com a chuva que começou no início da tarde.

A chuva frequente é o principal agente para diminuir os focos de fogo e a fumaça. Porém, as condições atmosféricas até o próximo domingo ainda são de predomínio de tempo seco. Mas no decorrer da última semana de setembro já se espera o aumento de umidade e das condições para ocorrência de alguma chuva sobre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e sul do Pará, e também sobre o Sul do Brasil e até São Paulo. As condições para a chuva tendem a aumentar sobre o país nos primeiros dias de outubro. Com informações Clima Tempo