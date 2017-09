Após chegada de material, Acre volta a emitir carteiras de identidade

O Instituto de Identificação de Rio Branco voltou a emitir carteiras de identidade, após um atraso de dez dias na entrega de material. Ao todo, 13 mil carteiras foram emitidas, dessas, 6 mil seguem para a (OCA) na capital e o restante para os postos que ficam em municípios do Acre. Para confeccionar os documentos o órgão montou uma força-tarefa com vários funcionários.

O diretor do instituto, Sandro Roberto Cunha Rodrigues, explica que o órgão aguardava apenas o envio das películas de segurança, usadas para evitar a falsificação do documento. O material chegou na última segunda-feira (18), mas a demora acabou causando o acúmulo dos documentos.

“As carteiras estão em fase de finalização, estão passando por conferência de dados, colagem de películas, e sendo colocadas em envólucros para que sejam encaminhadas aos postos”, diz.

Rodrigues afirma que a expectativa é que até a próxima segunda (25) as pessoas possam buscar o documento de identificação na Oca e no interior do estado. Com informações G1