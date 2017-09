Polícia Militar apreende revólver e uma arma de brinquedo em ocorrências na capital

Policiais militares do Quinto Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam um revólver calibre 38 na tarde de quinta-feira, 21 de setembro, no bairro Tancredo Neves.

Os militares foram acionados para averiguar a informação de que três homens estavam portando arma de fogo em via pública. Chegando ao local, a guarnição solicitou que os indivíduos parassem, momento que empreenderam fuga, mas foram interceptados logo depois.

Durante revista pessoal foi encontrado com um deles um revólver calibre 38. Os envolvidos foram conduzidos a delegacia de flagrantes (Defla).

Menor apreendido com arma de brinquedo

Ainda nesta quinta-feira, 21, um menor foi apreendido com uma arma de brinquedo por policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), região do bairro Cadeia Velha.

A guarnição recebeu a informação que estaria ocorrendo um roubo assalto na região, durante o patrulhamento. A equipe policial foi informada de que um sargento que estava de folga avistou o menor e realizou a apreensão e, ao verificar a arma que o adolescente portava, constatou-se que era um simulacro.

O menor foi conduzido a delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.Assessoria PMAC