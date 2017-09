Detran publica edital de notificação de veículos removidos

Os proprietários e instituições financeiras responsáveis pelos bens que tiveram seus veículos recolhidos em Rio Branco devem verificar o edital de notificação de veículos removidos, publicado na última quarta-feira, 20, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

O documento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), lista 69 veículos recolhidos no pátio do órgão de trânsito. Os proprietários têm o prazo de 20 dias após a publicação para retirar seus veículos do pátio do departamento. Depois desse período, os veículos estarão sob pena de ser levados a leilão.

“Para realizar retirada do bem é preciso se dirigir ao Pátio de Veículos Removidos antes do prazo estabelecido em edital com a devida quitação dos débitos a eles vinculados”, enfatiza a diretora de Operações do Detran/AC, Shirley Torres.

O Pátio de Veículos Removidos do Detran/AC está localizado no bairro Vila Ivonete, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião, CEP 69918-466, Rio Branco – Acre.

Acesse a publicação no edital do dia 20 de setembro de 2017.