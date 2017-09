Caged coloca o Acre com a 13ª colocação em geração de emprego

O Acre é o 13º colocado no ranking dos Estados que geraram empregos em agosto, apresentando uma alta de 0,17% na quantidade de vagas formais, com carteira assinada. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O levantamento demonstrou que foram 2.048 contratados e 1.907 demitidos, sendo que 141 novas vagas. No acumulado dos 12 meses, foram fechados 1.991 postos de trabalho, resultado que inclui os dados enviados com atraso, ou seja, com ajustes.

A construção civil é o setor que garantiu o resultado positivo, contratando 281 pessoas e rescindindo 183 contratos, deixando um saldo de 98 empregados, seguido pelo setor de transformação que contratou 42 indivíduos.

No setor de serviços, o volume de desligamentos chegou a 17, enquanto o comércio que contratou 19 trabalhadores.

De acordo com o Caged, o resultado de 2017 foi melhor que no ano passado, quando foram registradas demissões. Rio Branco demitiu duas pessoas. Cruzeiro do Sul registrou a abertura de 19 postos formais.

Pernambuco foi o 1º colocado no ranking com a abertura de 2.849 novas vagas, representando um crescimento de 0,68%. O Brasil chegou em agosto com 35,4 mil novos empregados.

Freud Antunes