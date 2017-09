Quase 30% dos servidores da Aleac pedem aposentadoria

Cerca de 80 servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) ingressaram com o pedido de solicitação de aposentadoria, porque completaram o tempo de contribuição e de serviço.

Os processos serão encaminhados ao Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) que, depois analisar caso a caso, os remeterá ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), para formalizar o veredicto.

A Casa Legisladora conta atualmente com 322 servidores efetivos, mas com os pedidos de aposentadoria deverá reduzir para apenas 200. O Departamento Pessoal da Aleac estima que pelo menos 122 servidores têm direito ao benefício, pois completaram o tempo de serviço e de contribuição previdenciária. Como o ano que vem é um período eleitoral, o concurso público para o preenchimento das vagas existentes deverá ficar para a próxima legislatura. A dúvida se o concurso será destinado apenas o preenchimento das vagas de consultor jurídico e analista legislativo, que não podem ser terceirizados.

De acordo com o diretor-presidente do Acreprevidência, José de Anchieta Batista, o Estado possui 13.908 inativos e pensionistas (11.010 aposentados e 2898 pensões), que correspondem por uma despesa mensal estipulada em torno de R$ 56.739.335,73.

Em contrapartida, a contribuição dos servidores que estão na ativa e os inativos resultam em aproximadamente R$ 14,2 milhões, sendo que a contribuição patronal corresponde a R$ 12,6 milhões, enquanto a complementação da Folha é de R$ 29,8 milhões. “Os servidores da ativa contribuem com a contribuição estipulada em torno de R$ 12,6 milhões”, revelou.

Regime de Previdência – Acrescentou ainda que o ranking nacional dos Institutos de Previdência foi criado e é elaborado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, mas que tem por objetivos promover visibilidade da situação do sistema de previdência dos servidores públicos; fornecer critério objetivo de comparabilidade entre os RPPS; possibilitar o controle social e incentivar a melhoria da gestão previdenciária.

O Acre conta com apenas dois Regime Próprio de Previdência Social, o Acreprevidência gerido pelo governo do Estado e o RBPrev administrado pela Prefeitura de Rio Branco, porque os demais municípios acreanos continuam vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Cezar Negreiros