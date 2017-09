O brasileiro Neymar, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi estão na disputa do melhor jogador do mundo da Fifa. O prêmio The Best também definiu os candidatos a melhor goleiro e treinador. No primeiro prêmio, Buffon, Navas e Neuer brigam pelo título, no segundo, Allegri, Conte e Zidane, treinadores de Juventus, Chelsea e Real, respectivamente.