Vôlei: Alagoas vence Acre e permanece na 2ª Divisão

Foi no sufoco. Mas, no último jogo, Alagoas conseguiu manter o seu objetivo na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Masculino de Voleibol – categoria sub-18, disputado em Saquarema (RJ).

Após perder na fase de classificação para o Acre, Alagoas devolveu a derrota sofrida no jogo que valia a permanência na 2ª Divisão. Superior ao longo de toda a partida decisiva, Alagoas venceu o Acre por 3 a 1 (25/17, 25/15, 23/25 e 25/19).

Nos cinco jogos, os alagoanos perderam três na fase de classificação. Mas nos confrontos contra o rebaixamento, venceram os dois: Roraima e Acre.