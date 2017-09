Catador de latinhas morre após ser atropelado por ônibus

O catador de latinhas Mandel Bernardino Alves da Silva, de 76 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus da empresa Petroacre. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (22) quando o veículo estava na Vila do Incra, e seguia para a capital Rio Branco.

A representante da empresa, Maria Helena, informou que a Petroacre vai prestar todo o apoio necessário à família da vítima e custear os gastos com o velório.

O filho do idoso, Sebastião Ferreira da Silva, de 34 anos, relatou que o pai saía todas as manhãs para catar latinhas. Segundo ele, o motorista não viu quando o pai dele saía de uma lixeira e acabou o atropelando.

Ainda segundo o filho, ele contou que o pai já era aposentado, mas gostava de sair todas as manhãs para recolher os objetos. Segundo ele, o idoso era uma pessoa alegre e de bem com a vida. Com informações G1