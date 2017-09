ABO promove saúde bucal em escola de Rio Branco 

A seccional Acre da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) realiza neste sábado (23), na Escola Berta Vieira, em Rio Branco, uma ação do projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil.

O evento é gratuito e, entre outras atividades, oferece explicações acerca da saúde bucal, bem como diagnóstico e prevenção de doenças, distribuição de kits de higiene oral, escovação orientada e atividades educativas e culturais.



O projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil tem como objetivo contribuir com a saúde da população por meio do atendimento preventivo às crianças e instruções de higiene bucal. Para isso, todas as sedes da ABO conduzem ações lúdicas, artísticas, sociais e ambientais, sempre com o intuito de promover a saúde bucal para o maior número possível de pessoas.

“Iniciativas como esta existem para compartilhar e demonstrar o interesse e a preocupação para com o próximo ”, enfatiza Luiz Fernando Varrone, presidente da ABO Nacional.

A ABO é a maior rede de educação continuada em odontologia do mundo e conta com mais de 90 mil associados no Brasil. Neste ano de 2017, a entidade completa 100 anos de fundação.

O atendimento acontece das 8 horas ás 13 horas.