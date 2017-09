Governo inicia obras de urbanização em bairros da capital

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), inicia as obras de urbanização dos bairros Cadeia Velha e Habitasa, ambos localizados nas proximidades da região central de Rio Branco.

Cerca de R$ 4,5 milhões contemplam os investimentos em drenagem, pavimentação, calçadas, aterro sanitário, rede de esgoto, ampliação do abastecimento de água e demais ações de saneamento básico, além de reparos nas estruturas já existentes.

A área de intervenção é de 485.412,62 metros quadrados e abrange 944 unidades habitacionais, beneficiando aproximadamente 4.720 pessoas.

“Trata-se de uma localidade tradicional da capital, que recebe grandes intervenções em infraestrutura, que posteriormente abrirá o acesso a mais ações públicas, como a regularização fundiária, além de melhor a qualidade de vida dos moradores”, destaca o secretário adjunto da Seop, Leonardo Neder.

O cronograma de execução das obras segue o período entre agosto de 2017 e agosto de 2018 e apresenta evolução de trabalho de 4,39%, compreendendo os serviços de instalação do canteiro de obras e ligações domiciliares de esgoto e reestruturação do solo.

Os serviços de terraplanagem foram executados na Rua Progresso, onde há 17 anos, mora a autônoma Edetilde dos Santos, que comentou que estava incrédula com a chegada destes benefícios, porém, quando ela ouviu os barulhos das máquinas, foi rapidamente para frente de sua casa, conferir se era o início das obras.

“Foi uma grata surpresa, mesmo com a reunião da equipe com os moradores, a gente duvidava, pois aqui é o final da última rua, sabe como é que né? Porém, foi só impressão, o certo mesmo é que a gente não vai mais ter lama nos pés”, disse Santos.

Na Rua Peru, as frentes de trabalho atuam na ampliação da rede de esgoto e na preparação do solo para o início da construção de calçadas. O morador Aurélio Amaral relata que esse era o complemento que falta para a via.

“Com esse trabalho, a nossa rua vai ficar nota 10, pois nunca tivemos problema com o lamaçal, só com a poeira. Agora, com a chegada dessa obra, tudo vai ficar pavimentado, sem transtorno para a gente”, relata Amaral.

Os recursos foram captados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), num convênio entre a gestão estadual, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal.