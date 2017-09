Mais de 30 mil pessoas passaram pela 3ª Edição da Viver Ciência

Pelo menos 32 mil pessoas estiveram visitando os stands da maior Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação da região Norte, a Viver Ciência, entre os dias 19 e 21 de setembro, em Rio Branco. Por isso, esta terceira edição do evento bateu recorde de público.

A mostra foi uma realização da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), em parceria com diversas instituições. Segundo o secretário, Marco Brandão, o evento já pode ser considerado um dos maiores do Brasil.

“Foi um grande sucesso. Gradativamente, estamos mudando a rotina das atividades escolares, abandonando as práticas do século passaso, e nos aproximando do nosso tempo. Tudo isso foi possível com trabalho planejado durante um ano, com apoio de dezenas de parceiros”, destaca.

Programação

Para a população, foram apresentadas atividades em todas as áreas do conhecimento. Só de projetos de pesquisas desenvolvidos pelas escolas do ensino regular do estado foram expostos 246 trabalhos. Já os minicursos e oficinas chegaram a 69, com diferentes enfoques.

Simultaneamente às exposições, que estavam instaladas no Centro de Convenções da Ufac, a equipe da atividade ‘Brincando com a Ciência’ recebia as crianças com atividades lúdicas, na entrada do Teatro Universitário.

No bloco Walter Félix, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer a sala do Quero Ler, que pela primeira vez participou da Mostra. Além do programa de alfabetização, outro espaço no bloco era do Centro de Estudo de Línguas (CEL) que apresentava aos visitantes os cursos gratuitos de idiomas.

A estudante Carol Reis conheceu a sala do CEL, e conta que ficou empolgada para fazer um curso: “Para mim, foi uma descoberta porque vi aqui que tenho muitas possibilidades, se eu fizer uma língua estrangeira, como conhecer os Estados Unidos que é um grande sonho. Então, quando abrir o processo seletivo, vou me inscrever“, conta.

Atrações culturais

No palco cultural, 75 atrações se revezaram nos dois ambientes. Teve interpretações de Michael Jackson à Renato Russo, além também de interpretação de clássicos da literatura brasileira, como o Sitio do Pica-Pau Amarelo.

Parceiros

Em outros espaços os parceiros apresentaram suas contribuições. O Detran levou para a Mostra atividades de conscientização da educação de trânsito, que envolvia desde aulas de direção a interpretações teatrais sobre como se comportar no trânsito.

O Sistema ‘S’ também deu sua contribuição no evento. O Sebrae montou uma cabine fotográfica de revelação instantânea, que foi um dos grandes sucessos da Mostra. Já o Sesi levou experimentos com robôs.

Viver Ciência Juruá

A Mostra é uma iniciativa do governo do Estado, por SEE. Todas as três edições foram realizadas no campus da Ufac de Rio Branco. Além da capital, a Mostra já foi realizada nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Brasileia. Este ano ainda vai ser realizada no Vale do Juruá, sendo esta a segunda edição, chamada de ‘Viver Ciência Juruá’, na cidade de Cruzeiro do Sul, entre os dias 24 e 25 de outubro.