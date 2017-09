“Para combater narcotráfico é preciso integrar as forças”, diz comandante

No final do mês passado, militares do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) apreenderam, durante uma operação na BR-317, próximo a cidade de Brasileia, uma pistola e um revólver que estavam em poder dois homens.

Dois meses antes, um grupamento do Pelotão Especial de Fronteira (PEF), baseado em Epitaciolândia, apreendeu uma pequena quantidade de pasta à base de cocaína na mesma região.

As duas ocorrências são irrisórias se comparadas às apreensões registradas pela Polícia Federal, Militar, PRF e Polícia Civil. Mas, tem uma justificativa.

O comandante do 4º BIS, instalado em Rio Branco, coronel Wellington Valone Barbosa, justifica. O Exército, lembra ele, tem a função constitucional de proteger e assegurar a soberania nacional.

¨Nossa missão de combate é bem ampla. A presença dos nossos pelotões inibe a criminalidade. O combate ao narcotráfico está inserido, mas não é só esse crime específico de combate a delitos, inclusive crimes ambientais na faixa de fronteira. Então nós estamos atentos a essas investidas¨, garantiu.

Com um efetivo de mil homens, o 4º BIS mantém quatro Pelotões em pontos estratégicos ao longo dos 1.500 Km de fronteira que o Acre possui.

As unidades estão instaladas em Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro, Epitaciolândia e Assis Brasil. Nessa última região, segundo a Polícia Federal, existe um corredor internacional do tráfico de drogas.

Um dos três estados brasileiros que possui fronteira com dois países sulamericanos, o Acre sofre com a falta de fiscalização nessas áreas.

Para o coronel Valone, no entanto, o trabalho das forças de segurança não é falho. Segundo o militar, as operações que o Exército realiza mensalmente em rodovias e rios no entorno das cidades fronteiriças inibem o crime, mas as estatísticas do próprio Exército, mostram o contrário.

¨Não vou dizer a você que é uma fiscalização falha ou que deixa a desejar. Temos pontos a melhorar? Sim. Tenho contato muito estreito com representantes das forças de segurança e minha opinião é que todos fazem um excelente trabalho. No primeiro semestre, por exemplo, realizamos duas operações em Capixaba. E as autoridades de lá me relataram, que nossas ações refletiram na melhoria da segurança na cidade¨, disse ele.

O comandante da maior unidade do Exército no Acre tem uma sugestão para apertar o cerco contra os narcotraficantes. Ele defende maior integração entre as forças de segurança. Troca de informações, ações conjuntas e planejadas para fortalecer a segurança na fronteira, aponta.

¨Existe a necessidade de integrar mais nossos esforços para os resultados sejam mais efetivos. Se partirmos do pressuposto que na fronteira do lado brasileiro estão sendo combatidos os ilícitos e da mesma forma está ocorrendo na fronteira do país vizinho, logicamente que isso aí vai trazer resultados positivos¨, observa.