Corpo de professor encontrado em cova rasa no Quixadá

Peritos da Polícia Técnica resgataram na manhã de ontem de uma cova rasa à margem da Estrada do Quixadá, o cadáver do professor de Educação Física Elioney Linhares de Araújo (27), que estava desaparecido há dois dias.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo apresentava uma perfuração aparentemente causada por um projétil de arma de fogo.

“Por enquanto podemos divulgar pouca coisa a respeito, já que a causa da morte deverá ainda ser esclarecida pela Polícia Técnica. Inicialmente parece ter ocorrido um latrocínio já que alguns objetos da vítima desapareceram”, disse a autoridade.

DESAPARECIMENTO E MORTE

De acordo com informações de familiares, Elioney foi visto com vida na noite de quinta-feira momentos depois de sair da casa onde morava no Bairro Canaã, afirmando que iria para uma reunião na casa de um amigo. Por volta de 21h, teria feito o último contato através do WhatsApp e não mais respondeu aos chamados. “Era uma pessoa tranquila e não tinha inimigos.

Por isso, acreditamos que tenha sido vítima de um assalto, já que, segundo a polícia, seu notebook e outros objetos desapareceram”, opinou um dos familiares.

Elioney era professor de Educação Física da Secretaria Estadual de Educação e Esportes, onde gozava de grande conceito. De acordo com familiares, ele costumava ficar fora de casa por dois ou mais dias, mas costumava avisar onde estava, o que não aconteceu dessa vez. Ontem de manhã, moradores da Estrada da Estrada do Quixadá descobriram o cadáver parcialmente enterrado e chamaram a polícia que autorizou a remoção para o IML. As investigações já foram iniciadas na DHPP onde pessoas previamente intimadas irão prestar depoimentos.