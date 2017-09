Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões na próxima quarta-feira

O concurso 1.971 da Mega-Sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (27), será de R$ 40 milhões. Os números sorteados neste sábado (23) em Guararema (SP) foram: 04, 10, 41, 44, 52, 54. Pela quina, 39 apostadores ganharam R$ 67.779,73 ; já a quadra rendeu R$ R$ 943,83 às 4.001 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.489 da Quina também acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados neste sábado (23) foram: 13, 23, 26, 42, 79. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 50 apostas ganhadoras, R$ 6.776,35

Terno – 3 números acertados – 5.341 apostas ganhadoras, R$ 95,39

Duque – 2 números acertados – 133.967 apostas ganhadoras, R$ 2,09

TIMEMANIA

O concurso 1.086 da Timemania realizado neste sábado (23) acumulou. As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 13, 15, 19, 35, 66. O time do coração foi o Figueirense/SC. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 9,4 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 8 apostas ganhadoras, R$ 19.968,67

5 números acertados – 434 apostas ganhadoras, R$ 525,83

4 números acertados – 7.206 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 62.601 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: FIGUEIRENSE/SP – 11.676 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.697 da Dupla Sena realizado neste sábado (23) não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 3,3 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 04, 09, 18, 20, 30, 35. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 02, 11, 17, 19, 24, 36. Confira o rateio:

Premiação – 1º Sorteio

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 12 apostas ganhadoras, R$ 5.480,44

Quadra – 4 números acertados – 870 apostas ganhadoras, R$ 86,39

Terno – 3 números acertados – 17.472 apostas ganhadoras, R$ 2,15

Premiação – 2º Sorteio

Sena – 6 números acertados – 1 aposta ganhadora, R$ 73.497,97

Quina – 5 números acertados – 24 apostas ganhadoras, R$ 2.466,20

Quadra – 4 números acertados – 1.210 apostas ganhadoras, R$ 62,11

Terno – 3 números acertados – 20.640 apostas ganhadoras, R$ 1,82

FEDERAL

O concurso 05217 da Federal ocorreu neste sábado (23). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 50592 – R$ 700.000,00

2º bilhete: 54233 – 36.000,00

3º bilhete: 45069 – 30.000,00

4º bilhete: 59379 – 24.700,00

5º bilhete: 07274 – 20.146,00