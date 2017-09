Marcus Alexandre e Jorge Viana inauguram quadra poliesportiva no Carandá

Em cerimônia bastante prestigiada pela comunidade, o prefeito Marcus Alexandre e o senador Jorge Viana inauguraram nesta sexta-feira, 22, a quadra de esportes “Raimundo Vidal de Souza”, no bairro Vale do Carandá, na Baixada da Sobral, a 9ª nesse modelo –mas, no total, já são cerca de 50 equipamentos esportivos construídos e revitalizados em toda a capital desde o primeiro mandato de Marcus Alexandre. No Carandá, o projeto da quadra poliesportiva alcança área total de 834 metros quadrados. Muita música e um torneio de futsal marcou a entrega oficial do equipamento.

Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim, os deputados estaduais Heitor Júnior e Raimundinho da Saúde, além dos vereadores Railson Correia e Elzinha Mendonça. Lideranças de pelos menos cinco bairros de diferentes regionais estiveram presentes, todos recebidos pelo presidente da Associação de Moradores do Vale da Carandá, Adeilson Peres. “Somos gratos ao prefeito Marcus Alexandre e ao senador Jorge Viana pelo trabalho que vem fazendo. A quadra ficou muito boa e a comunidade está agradecida”, disse Peres.“Temos mais esta agenda no Carandá e é com muita alegria que viemos entregar esta quadra. Acreditamos muito no esporte e agradecemos a todos, especialmente as crianças e jovens, que são os que mais vão usufruir deste equipamento”, disse o prefeito Marcus Alexandre, fazendo também referência à agenda de trabalho no Carandá: neste fim de semana a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) realizou uma grande ação de melhoria viária nas principais ruas do bairro, com a Mem de Sá, Dom João VI e Pero Vaz de Caminha.

Viabilizado através de convênio com o Ministério do Esporte, por meio de emenda parlamentar do senador Jorge Viana, e recursos do Tesouro Municipal, o projeto de construção da quadra contempla, segundo o secretário de Esporte e Lazer de Rio Branco, Afrânio Moura, estrutura completa para a prática esportiva. “Eu fico muito alegre e satisfeito de poder contribuir com meu mandato de senador com o prefeito Marcus Alexandre”, disse o senador Jorge Viana.

A quadra pode ser usada para atividades de basquete, vôlei e futebol, contando com iluminação, bancos de concreto, lixeiras em metal e paisagismo no entorno, além de um parquinho que antes de ser inaugurado já chamava a atenção da criançada, como as netinhas de dona Eva de Matos, moradora do vizinho bairro Bahia Nova. Radassa e Manuele estudam na creche do Carandá –outra obra de Marcus Alexandre –e diariamente passavam pelas obras do parquinho e da quadra, pediam para a vovó que as levasse para brincar quando ficassem prontos. “Elas vão brincar aqui todo dia”, disse dona Eva.

Esporte, conforme o próprio prefeito lembrou, é política de governo na gestão de Marcus Alexandre. Além das quadras poliesportivas do Aroeira, Belo Jardim, Carandá, Ilson Ribeiro, Jequitibá, Juarez Távora, Universitário III e Vila Nova Jerusalém, outras três estão em construção (na APAE do Conjunto Esperança, no Residencial Santa Cruz e na Vila da Amizade, além da quadra de areia no bairro Santa Inês). Os investimentos garantiram ainda a construção de 8 quadras de grama sintética, 5 quadras de areia, 1 campo de futebol society e 17 academias da comunidade, além da reforma e ampliação da praça e quadra do Conjunto Mascarenhas de Moraes e reforma da praça e quadra de areia do Conjunto Xavier Maia. O plano de trabalho para os próximos anos inclui a construção de mais 16 equipamentos esportivos na capital. “É um trabalho muito importante que tem de ser reconhecido”, disse Ney Amorim.

Raimundo Vidal, uma vida dedicada ao trabalho

A família do líder homenageado ficou grata pela lembrança. O nome escolhido para o novo equipamento foi escolhido pela própria comunidade como reconhecimento a um dos primeiros moradores do bairro e grande incentivador do esporte local: Raimundo Vidal de Souza, falecido em 2005 aos 82 anos. Nascido no município de Granja, no Ceará, Seu Raimundo chegou ao Acre em 1945 e se instalou na região onde hoje é o bairro Bahia e construiu um engenho de fazer rapadura, como conta o seu filho que herdou o nome do pai e a paixão pelo esporte, Raimundo Vidal de Souza Filho, dono do Campo do Vidal, um dos mais tradicionais da capital.

Logo após o ato de inauguração, dois amistosos marcaram o início das atividades na quadra do Carandá. O primeiro confronto ocorreu entre duas equipes femininas de futsal. Na sequência jogaram equipes master. No torneio que envolveu várias equipes, foram distribuídos troféus e medalhas.

“Meu pai trabalhou muito nesta região e estamos honrados com a homenagem, pois a quadra ficou muito bonita e boa”, disse Raimundo Vidal Filho, filho do homenageado.

Lideranças destacam ação do prefeito em política inclusiva

“Aqui no nosso Carandá o prefeito tem feito de tudo para nós”. A declaração é da líder comunitária Niele Souza, secretária da Associação de Moradores do Vale do Carandá. A um grupo de moradores, ela fez um resgate do trabalho desenvolvido pelo prefeito no bairro desde o começo do primeiro mandato, como a drenagem, a limpeza, manutenção viária, linha de ônibus, creche e a quadra, entre outras intervenções.

“Aqui se vê um trabalho de inclusão social”, sintetizou o vereador Railson Correia ao citar os benéficos impactos da política esportiva na vida dos jovens. “Esta região está de parabéns”, completou Elzinha Mendonça.

O deputado Heitor Júnior concorda com o prefeito Marcus Alexandre quando este acredita fortemente no esporte como instrumento de inserção social e de proteção contra a criminalidade. “Os jovens ficam menos vulneráveis”, disse Júnior. “Nós somos daqui, temos um trabalho aqui nesta região e eu vejo o trabalho de Marcus Alexandre, que nos alegra com esta quadra”, afirmou, de seu lado, o deputado Raimundinho da Saúde.