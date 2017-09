De olho em final da Copa BR, Fla usa reservas e empata com Avaí

Flamengo já respira a final da Copa do Brasil e isso ficou claro na partida deste sábado (23), contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas mandaram o time reserva para campo, não fizeram grande partida e só empataram por 1 a 1, na Ilha do Urubu. Pedro Castro e Rodinei fizeram os gols da partida.

Com o empate, o Flamengo se mantém na 5ª posição com 39 pontos. O clube volta a campo na quarta-feira (27), quando decidirá o título da Copa do Brasil com o Cruzeiro, no Mineirão. O Avaí, por outro lado, subiu para 12ª colocação, com 30 pontos. Os catarinenses recebem o Atlético-GO no próximo domingo, na Ressacada.

O técnico Reinaldo Rueda decidiu poupar a maioria dos titulares e escalar os reservas contra o Avaí. O problema é que as opções escolhidas pelo treinador não funcionaram no primeiro tempo. Everton Ribeiro, Gabriel, Mancuello e Matheus Sávio tiveram atuação sem destaque e pouco criaram. Enquanto isso, outros reservas mais utilizados estavam no banco, casos de Geuvânio e Vinicius Jr.

Guerrero foi poupado e deu lugar a Lucas Paquetá no ataque do Flamengo. Os donos da casa ignoraram as características diferentes e abusaram de cruzar na área. Sem tanta estatura como o peruano, o jovem atacante pouco pôde fazer. Deficiência de um, virtude de outro. Se o Flamengo não conseguia levar a melhor na bola aérea ofensiva, o Avaí usou com maestria. Na primeira tentativa, Pedro Castro levantou na área, ninguém alcançou e bola morreu no fundo da rede, aos 17min.

No geral, o Flamengo não fez uma boa partida. Com poucas oportunidades de gols, ainda teve um problema quando chegava ao ataque. O goleiro Douglas, do Avaí, atravessa grande momento e fez boas defesas, evitando o empate.

Quando a partida se encaminhava para uma derrota, o Flamengo arrancou empate com um golaço de Rodinei. E que golaço. O lateral direito pegou rebote na entrada da área e com o pé esquerdo acertou um chutaço no travessão e que estufou as redes na sequência.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo, Mancuello (Felipe Vizeu) e Everton Ribeiro; Matheus Sávio (Geuvânio), Gabriel (Vinicius Jr) e Lucas Paquetá

T.: Reinaldo Rueda

AVAÍ

Douglas; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião (Luan Pereira) e Pedro Castro; Juan (Willians)), Junior Dutra e Joel (Lucas Otávio)

T.: Claudinei Oliveira

Árbitro: Cláudio Francisco Lima E Silva (SE)

Auxiliares: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fábio Pereira (TO)

Público/Renda: 8.032 (pagante)/R$ 290.381,00

Cartões amarelo: Gabriel (FLA)

Gols: Pedro Castro, aos 17 minutos do primeiro tempo (AVA); Rodinei, aos 35 minutos do segundo tempo (FLA)

Com informações da Folhapress.