Corpo de homem é encontrado amarrado e com marcas de tiros

O corpo de Wicley Araújo, foi achado na manhã desta segunda-feira (25), na Rua Projetada C, em uma região de invasão no Ramal do Panorama, em Rio Branco. A vítima estava amarrada e com várias marcas de tiro.

Peritos do IML informarão que Wicley foi morto com ao menos quatro disparos, todos na cabeça. Os dois últimos teriam sido disparados a queima roupa. O corpo estava em uma casa que ainda está em construção.

Com medo, os moradores da região não quiseram falar sobre o crime, mas informaram que não conhecem o homem. O IML removeu o cadáver para os devidos procedimentos e logo em seguida o entregará aos familiares. Com informações G1.