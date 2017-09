Edição do Mulher Cidadã atende comunidades do Icuriã

“É gratificante, a cada edição do Mulher Cidadã e do Saúde Itinerante, constatarmos o que propusemos fazer: levar atendimentos de saúde e cidadania para as comunidades mais distantes do Acre. Essas ações resultam em melhoria e qualidade de vida dos ribeirinhos, extrativistas e das comunidades indígenas”, afirmou a governadora em exercício, Nazareth Araújo, durante a 25ª edição do Mulher Cidadã, que beneficiou, durante todo o dia de sábado, 23, moradores do Ramal Icurã, em Assis Brasil.

A comunidade estava em festa. Além dos serviços de saúde, cidadania, educação, lazer e segurança pública, o governo fez a entrega da primeira etapa de recuperação e melhoria do ramal que dará acesso às comunidades. Foram R$ 380 mil, oriundos de recursos próprios, investidos na recuperação dos 36 quilômetros de ramal.

A ação irá tirar do isolamento, durante o período de inverno, mais de mil pessoas que habitam nas 24 comunidades da região.

O presidente da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes, de Assis Brasil, José Araújo falou de sua gratidão ao governo: “Estamos em festa. Hoje é um dia em que estamos comemorando as políticas públicas destinadas à nossa comunidade. A partir de agora teremos condições de trafegar de inverno a verão”, revelou.

Marli Manchineri, da aldeia Santa Rosa, buscou os atendimentos do Mulher Cidadã para ela e para os seus 12 filhos. “Já não sabia o que fazer para passar a febre e a diarreia dos meus filhos. Hoje, ao serem medicados, já percebo que estão se sentindo melhor. Estou muito agradecida ao governo por nos oferecer saúde e melhoria de vida. Vamos terminar o ano muito felizes pelo presente que estamos recebendo”, disse.

A novidade dessa edição foi a parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do curso de Jornalismo. Acadêmicas do curso foram contempladas pelo Instituto Vladimir Herzog a produzirem matéria multimídia sobre a situação de violência que as mulheres da zona rural do Acre são vítimas.

Ana Flávia de Almeida, acadêmica de Jornalismo, relatou que o Mulher Cidadã foi uma experiência rica no relato de histórias de mulheres que são vítimas de violência. “É triste ainda percebemos que mulheres são vítimas de violência dentro de suas próprias casas, isso é inadmissível”, disse.

Cidadania e acessibilidade

O projeto Mulher Cidadã levou serviços de saúde, psicossocial, jurídico e social às comunidades do Icuriã. A iniciativa, coordenada pelo gabinete da vice-governadora Nazareth Araújo, tem como público-alvo mulheres em situação de vulnerabilidade e todo o universo feminino: maridos, filhos e familiares.

Além dos serviços e atendimentos, também foram desenvolvidas ações educativas e preventivas, com foco no planejamento familiar, gravidez na adolescência, drogadição, saúde mental e violência doméstica.

Parceiro do Projeto Mulher Cidadã, o Programa Saúde Itinerante ofertou atendimento médico, exames e medicamentos aos cidadãos da localidade. Ao todo, dez médicos participaram da ação, nas especialidades de ginecologia, pediatria, cardiologia, endocrinologia, clínica-geral e geriatria.