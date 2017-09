Depasa fará nova intervenção na Rua Minas Gerais

O cronograma das obras de interligação da rede de esgoto da regional da Baixada do Sol para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do São Francisco segue mais uma etapa. O Departamento Estadual Pavimentação e Saneamento (Depasa) executa a segunda intervenção na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório.

O trecho em obras compreende as proximidades do Auto Posto RD até o Restaurante Esquina Verde, esquina com a Rua Piauí, onde serão realizados os serviços de corte no pavimento, escavações e assentamento dos tubos nesta terça-feira, 26.

“Cerca de 900 metros do lado esquerdo da via, sentido bairro ao Centro, receberão as intervenções. O fluxo de trânsito funcionará em meia pista, de modo a causar o mínimo de transtorno possível para os condutores”, informa o coordenador de contato social do Depasa, Nier Pinheiro.

Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) estarão no local para efetuar a sinalização da área em obras e controlar o tráfego de veículos. Agentes técnicos da Depasa realizam os trabalhos de diálogo com os moradores e comerciantes da região.

“Muito interessante esta iniciativa de conversar com a gente, pois no dar tempo para articular outro espaço para o estacionamento de fornecedores e clientes, organizar o fluxo de funcionamento da loja, além de ficarmos cientes das etapas das obras”, relata o empresário Vanderlei do Carmo.