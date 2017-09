Detran encerra Semana Nacional de Trânsito com resultados positivos

Com o tema: “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) encerra nesta segunda-feira, 25, a Semana Nacional de Trânsito (SNT), com atividade realizada no prédio sede da autarquia em Rio Branco.

A SNT é comemorada em todo o Brasil de 18 a 25 de setembro, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes no trânsito. Este ano, o Detran/AC realizou diversas atividades educativas, tanto em Rio Branco, como nas demais cidades que possuem Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Para o diretor-geral Pedro Longo, a redução no índice de acidentes demonstra o comprometimento do órgão com a causa.

“Nos primeiros seis meses de 2017, obtivemos uma redução de 39% no número de mortes no trânsito no estado, se compararmos com o mesmo período do ano passado, o que para nós é o resultado dos trabalhos intensos de engenharia, educação e fiscalização de trânsito”, afirma Longo.

Por meio de blitzes educativas, apresentações teatrais, palestras e exposições, para mostrar aos cidadãos que cada um é responsável pela segurança e paz nas vias, a Coordenação de Educação de Trânsito da capital alcançou cerca de sete mil pessoas durante esta semana.

A solenidade de encerramento contou com a participação de representantes de diversas entidades ligadas ao trânsito, funcionários do Detran e sociedade.

No final do evento a equipe de educação de trânsito distribuiu plantinhas como representação da vida no trânsito.

“Esta planta representa a vida, pedimos que cada um cuide dela como se fosse a sua vida no trânsito”, afirma a coordenadora de educação de trânsito, Geny Polanco.