Anac quer punir piloto envolvido em pouso forçado

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai instaurar um processo para aplicação de penalidades fixas aos envolvidos como multas, suspensão e até cassação de licenças e certificados, além do encaminhamento do caso ao Ministério Público, para a aplicação das medidas penais e judiciais cabíveis, caso seja necessário, contra o piloto José Adelmo Araújo Santiago por pilotar avião sem a devida habilitação. E ele ainda vai responder criminalmente pelo ato.

José Adelmo Araújo Santiago está com a habilitação suspensa desde 2013 e pilotava um avião de pequeno porte que precisou fazer um pouso forçado no último sábado (23) em uma praia do Seringal Bom Jardim, acima da Foz do Rio Juruparé no baixo Rio Envira.

O médico Rosaldo Aguiar foi quem compartilhou a informação em seu perfil no Facebook após saber do ocorrido durante o plantão no hospital. Ainda de acordo com o médico, no avião estava apenas um passageiro. Os dois não sofreram ferimentos, segundo Aguiar.

Santigo também já foi protagonista de outro grande acidente em 2013. Na época, ele precisou fazer uma cirurgia no pé e passou alguns dias na UTI.

Desde o ano desse acidente, ele estava com a habilitação suspensa e não poderia pilotar a aeronave.