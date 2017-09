Cruzeiro do Sul celebra aniversário com o Festival da Farinha

A segunda cidade do estado vai celebrar seus 113 anos de fundação enaltecendo o produto que a t internacionalmente conhecida, a farinha de mandioca.

De 27 a 29 de setembro, Cruzeiro do Sul recebe, depois de mais de uma década, a II edição do Festival da Farinha. A festa acontece por meio de uma iniciativa da prefeitura em parceria com Sebrae e duas cooperativas.

Na praça Orleir Camelí,será montada uma réplica de uma casa de farinha, onde os produtores vão mostrar o passo a passo da produção da ¨iguaria¨ mais consumida na região.

No mesmo espaço, tendas vão receber todos os derivados da mandioca, numa exposição planejada para atrair milhares de pessoas.

As duas cooperativas que irão participar do evento, exportam mensalmente, 60 toneladas de farinha, e assinaram, na semana passada, um contrato com um grande supermercado de Rio Branco, e vão aumentar para 100 toneladas, a quantidade exportada todo mês.

O festival acontece dentro da programação de aniversário de 113 anos da capital do Juruá. Com uma população de 82 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é o segundo mais polo industrial e economico do Acre.