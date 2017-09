Motorista relaxa e ônibus tomba na BR-364

O caso ocorreu na madrugada do último sábado (23), a 20 quilômetros do município de Tarauacá. O ônibus havia saído de Cruzeiro do Sul na sexta feira (22). Por pouco uma tragédia não aconteceu. De acordo com informações repassadas pelo motorista para gerencia da empresa, o ônibus foi parado no acostamento, vindo a descer e tombar com todos os passageiros enquanto o motorista fazia uma revista no veículo do lado de fora.

O gerente da empresa Francisco Virgulino explicou que o ônibus seguiu rumo a uma ribanceira no momento que o motorista saiu do ônibus.

“É de praxe que ao chegar neste quilômetro da rodovia os motoristas saiam para avaliar como estar o veículo devido ter passado por um trecho muito ruim, tendo essa preocupação para avaliar se não furou pneu para dar continuidade a viagem. Ele nos relatou que puxou o freio de mão, e com a lanterna arrodeou e verificou o veículo, e deu a lanterna para o motorista do outro ônibus, e quando ele se deu conta o ônibus já estava deslizando e não deu mais tempo”, falou.

O gerente explicou ainda que a empresa averiguará as imagens de segurança do ônibus para saber se as normas adotadas pelo motorista foram as cabíveis.