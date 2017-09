Rio Branco ganha primeiro grupo de combate à obesidade

As secretarias municipais de Saúde (SEMSA) e de Esporte e Lazer (SEMEL) criaram em Rio Branco o primeiro Grupo de Combate à Obesidade ligado a uma unidade de saúde, a UBS Máximo Diogo Magalhães, no Jequitibá. As atividades físicas com o grupo tiveram início há uma semana e acontecem na quadra do bairro. Nesta segunda-feira, 25, acompanhando de vereadores e secretários, o prefeito Marcus Alexandre esteve na comunidade para conhecer o projeto. “Esse é o primeiro grupo de combate à obesidade que é ligado a uma unidade de saúde e esperamos que haja novas adesões. Vamos continuar investindo na saúde e no esporte”, citou o prefeito.

O Grupo de Combate à Obesidade é ligado aos Programas Saúde em Movimento e Academia da Saúde, que já tem outros 19 núcleos nas regionais da cidade. A aula de ginástica é ministrada por um educador físico todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7 horas da manhã. A UBS Diogo Máximo, que é parte da URAP Rosângela Pimentel, vai garantir também o suporte de um psicólogo e um nutricionista para atender o grupo a cada 4 meses.

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde aponta que Rio Branco é a capital brasileira com maior índice de obesos, sendo 61 pessoas com sobrepeso para cada mil habitantes. O objetivo desse primeiro Grupo de Combate à Obesidade é a redução desses números de obesos, segundo a coordenadora da URAP, a enfermeira Socorro Brito. “Por isso é importante a atuação do grupo de profissionais, como educador físico, nutricionista e psicólogo, agindo em conjunto”, explica Socorro.

Para a dona de casa Alcilene Freire, de 40 anos, moradora do Jequitibá, em uma semana de atividades já deu para sentir a diferença: “Já durmo melhor e me movimento com mais facilidade”. O secretário de Saúde Oteniel Almeida cita que outras unidades de saúde também deverão criar grupos como esse, de combate à obesidade. O vereador Antônio Moraes parabenizou a iniciativa da Prefeitura “em garantir um programa dessa importância”. Já a vereadora Elzinha Mendonça disse que “ações como essa devem ser sempre apoiadas”.

Saúde em Movimento e Academia de Saúde

Os programas Academia de Saúde e Saúde em Movimento, executados pelas secretarias Municipais de Saúde (SEMSA) e de Esporte e Lazer (SEMEL), beneficiam mais de 3.500 pessoas nas diversas regionais de Rio Branco. São 15 profissionais de educação física atuando nos programas que promovem a prevenção de doenças para os Grupos de Idosos, Gestantes, Hipertensos, Diabéticos e o público em geral.

O programa Saúde em Movimento oportuniza para mais de 3 mil pessoas a prática de ginástica aeróbica e localizada, treinamento funcional, caminhada orientada e hidroginástica. Com relação ao programa Academia da Saúde, as ações são promovidas em quatro polos, que funcionam no Calafate, Adalberto Sena, Santo Afonso e Tucumã. Além dos educadores físicos, as atividades são acompanhadas por enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas e tudo é referenciado nas unidades de saúde das localidades.