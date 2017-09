Confira 5 maneiras de obter vantagens com o uso do cartão

A taxa média de juros do cartão de crédito teve sua quinta queda mensal consecutiva, chegando a 9,6% ao mês (200,4% ao ano) em agosto, segundo a Abecs, associação do setor de cartões. Considerado por muitos um vilão, ele pode ser um aliado da vida financeira.

Confira abaixo cinco formas de obter vantagens. “Ouço muitas pessoas afirmarem que o cartão de crédito é um problema, mas na verdade a questão é comportamental e a ferramenta pode ser bastante vantajosa, se bem utilizada”, orienta Reinaldo Domingos, do canal Dinheiro à Vista.

O consumidor deve se atentar aos seguintes pontos, segundo o especialista:

1- Tenha a quantidade certa de cartõesSe tiver apenas um ganho mensal, o ideal é ter apenas um cartão de crédito; caso ganhe semanalmente, poderá ter até três cartões, para os dias 10, 20 e 30. Com isso, poderá comprar seis dias antes do vencimento de cada um deles, ganhando 36 dias para pagamento.

2- Obtenha vantagens no parcelamentoAo invés de pagar à vista, pode ser mais vantajoso parcelar sem juros (desde que o valor caiba no orçamento mensal) e investir o dinheiro, considerando os rendimentos. Atualmente, há cartões de crédito que oferecem descontos quando o cliente adianta o pagamento das parcelas, outra forma de economizar.

3- Defina a melhor data de pagamento Organize para que a data de pagamento seja posterior e próxima a entrada da renda, evitando correr o risco de atrasar o pagamento. É válido que limite do cartão de crédito não ultrapasse 30% do salário ou ganho mensal, assim evita-se gastar mais do que ganha usando o cartão de crédito.

4- Negocie a anuidadePara ter mais força para conquistar seus sonhos, evite pagar a anuidade do cartão de crédito. Hoje é possível encontrar cartões que não cobram taxa de manutenção. É válido negociar com a operadora ao menos a redução dessas taxas.

5- Aproveite pontos e milhasSaiba aproveitar os benefícios que o cartão de crédito pode oferecer, como prêmios e milhas que se acumulam de acordo com os pagamentos. Lembre-se que os benefícios expiram, é preciso se organizar para não perder a data de utilização.