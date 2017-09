Justiça concede mais 12 autorizações para motoristas do Uber

O juiz Anastácio de Menezes Filho, da Primeira Vara da Fazenda Pública de Rio Branco, concedeu a tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado pelos representantes legais do aplicativo Uber no Acre. Em sua decisão, o magistrado determina proibição da apreensão dos veículos do Uber até o julgamento final do processo.

“Com escoras em tais fundamentos, concedo a tutela provisória de urgência para determinar à autoridade coatora e ao órgão a qual representa, que se abstenham de impedir a impetrante de exercer a atividade de transporte de passageiros por intermédio do aplicativo Uber, ficando proibido, também, até o julgamento final desta demanda, que se efetue a retenção da CNH, a apreensão do veículo ou a imposição de multa com tal fundamento.”

A decisão do juiz acaba com discussão que vinha acontecendo e se agravando desde que o Uber passou a atuar na capital, onde, fiscais da RBTrans, vinham autuando os condutores de Uber e retendo suas carteiras. Essas ações contavam com o apoio de taxistas e mototaxistas que são contrários ao funcionamento do Uber. Com informações Folha do Acre