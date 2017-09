Morre bebê que foi estrangulada pelo próprio pai

A menina de 6 meses estrangulada pelo próprio pai no último final de semana na Comunidade São João, na BR-364, não resistiu e veio a óbito na noite desta segunda-feira, por volta das 23h15, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá. A criança já havia apresentado morte cerebral na segunda-feira pela manhã, vindo a ter uma parada cardíaca e morrer a noite.

O acusado pela morte da criança, o pai Antônio Jardesson de Souza Félix, de 22 anos, se apresentou na delegacia na segunda feira e alegou durante depoimento ao delegado responsável pela investigação, Luiz Tonini, que sofre de transtornos mentais e não suportou o choro da criança, cometendo assim o crime.

“Agora a tipificação ao invés de tentativa de homicídio duplamente qualificado passa a ser o homicídio materializado duplamente qualificado, sendo que uma pena muito mais rigorosa, por ser um crime hediondo, com penas majoradas inclusive pelo fato de ser menor de 14 anos, independentemente do modos operande, pois ele sabia que aquilo ali poderia decorrer um evento morte, e mesmo assim aceitou aquele evento, por se tratar de uma criança recém nascida empregando força além da necessário para tentar segundo ele cessar o choro da criança”, explicou Tonini.

A causa da morte, segundo o laudo médico expedido pelo Instituto Médico Legal (IML) foi uma asfixia mecânica.

“Como ele mencionou que puxou a criança pelo pescoço, e houve o emprego de uma força desnecessária, isso deve ter constrito as vias respiratórias do recém-nascido, e em virtude disso ela pode ter desmaiado, pois não tem como mensurarmos pois não estávamos no local, e isso afetou de forma grave o cérebro. A morte encefálica deve ter se dado pela ausência de oxigenação do cérebro em razão do sufocamento praticado pelo autor”, destacou o delegado.

O delegado explicou que mesmo já tendo solicitado a prisão preventiva do suspeito, existe a possibilidade dele ser liberado se levado em conta os fatores analisados pela justiça.

“Ele pode ser liberado pois houve a apresentação espontânea do mesmo na delegacia, então todas essas circunstâncias são analisadas pelo juiz de fato. Pelo razão de ter acontecido na circunscrição do município de Tarauacá, o juiz pode declinar competência, mas estamos aguardado resposta da justiça para as competências já mencionadas”, finalizou o delegado.

O corpo da criança já foi liberado e entregue para família na manhã desta terça-feira (26). Juruá OnLine.