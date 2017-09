Tribunal de Justiça realiza Casamento Coletivo em Cruzeiro do Sul no dia 30

Habilitações seguem até o dia 28 no Centro Cultural do Juruá.

O Tribunal de Justiça do Acre promoverá uma edição especial do Casamento Coletivo, no município de Cruzeiro do Sul. A cerimônia nupcial será realizada no dia 30, no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado, às 17h.

Para selarem a união, os casais começaram a passar nesta segunda-feira (25) pelas habilitações e triagens por equipes do Cartório Extrajudicial de Cruzeiro do Sul e do próprio TJAC. As habilitações seguem até o dia 28 no Centro Cultural do Juruá – mesmo com o feriado municipal em alusão ao aniversário do município.

Desde as primeiras horas da manhã que vários casais se concentram para poder fazer parte do Casamento Coletivo sem pagar taxas. O processo é totalmente gratuito. São casais de todas as faixas etárias interessados em oficializar a união.

O Casamento Coletivo faz parte do Projeto Cidadão, retomado pela atual gestão na finalidade de estabelecer maior aproximação entre o Poder Judiciário e a comunidade, bem como promover a inclusão social e o bem-estar coletivo. Nesta edição especial, a atividade conta com a parceria do Cartório Extrajudicial, Prefeitura de Cruzeiro do Sul e 61º BIS.

Documentos exigidos para a habilitação

Noivos Solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos Divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.