Menino do Acre revela que ficou depressivo com reações sobre livro

O jovem Bruno Borges, 25 anos, o menino do Acre, que ficou conhecido por desaparecer e deixar livros escritos à mão criptografados, revelou que ficou depressivo ao saber das reações sobre o seu livro e sumiço.

O estudante de psicologia conversou com o G1 e falou sobre as reações causadas pelo seu isolamento que durou quase cinco meses. A história de Bruno ficou mundialmente conhecida no primeiro semestre deste ano.

Bruno ficou cinco meses escondido, sem dar notícias à família. Ele retornou para casa debilitado e desidratado. Ao voltar à rotina, Bruno conta que engordou 13 quilos. “Voltei a fazer esporte, estou fazendo academia, ganhando peso, comendo bem e vou começar aulas de inglês e ocupar meu tempo, que é importante, e também me relacionar com meus amigos”, disse em entrevista.

“Como eu não tinha contato com nada e eu sempre tive muita fé nesse projeto eu esperava que a reação fosse outra. Apesar de que, nos meus próprios estudos, falo que quem inova tende a ter uma reação meio hostilizadora, mas não estava preparado e fiquei um pouco surpreso com as reações, porque as minhas intenções foram boas”, revelou o jovem.

Bruno disse ainda que chegou a ficar depressivo quando retornou do isolamento. “No início, fiquei tão chocado com as coisas ruins que acabei ofuscando as boas. Fiquei até com um pouco de depressão no começo, mas já superei muitas dificuldades”, revela.

Sobre os comentários negativos a seu respeito, o menino do Acre disse que temeu ser agredido. “Fiquei meio paranoico e cheguei até a achar que ia ser agredido por algumas pessoas que estavam cheias de ódio dentro de si. Não sei o que é isso”, relembra.

LIVRO

O primeiro livro de Bruno, “TAC: Teoria da Absorção do Conhecimento”, entrou para a lista “não ficção” dos mais vendidos da semana, entre 24 e 30 do mês de julho. O jovem se dedica agora às publicações dos outros livros. De acordo com o G1, o segundo volume deve sair no início de novembro.