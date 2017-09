Coluna Bom Dia

Por quê?

A coluna não consegue entender por que prefeitos, especialmente os do interior, têm ojeriza por concursados e adoram contratar temporários para cargos que deveriam ser de quem já passou em certames públicos. Ou melhor, entende sim, o que é pior.

Nepotismo

No interior, o nepotismo campeia. Claro que um empreguinho para um apaniguado, o filho de um amigo ou cabo eleitoral, mesmo precário, rende votos e apoio. Sendo uma contratação precária, é ainda melhor, porque qualquer problema, falta de apoio, é só demitir e por outro no lugar.

Crime

Acontece que isso é crime. Especialmente quando há concursados a serem chamados. Prefeitos adoram mandar fazer concursos públicos, mas detestam contratar os vencedores.

Tarauacá

A bola da vez nesse assunto é Tarauacá, onde a prefeita Marilete Vitorino está se especializando em fazer tudo do jeito errado. Agora, foi intimada a por para fora os temporários e chamar os concursados. Vai inventar mil desculpas, como tenta fazer para justificar a devolução de dinheiro para a Saúde.

Fracasso

Com uma gestão desastrosa, sem nenhuma obra de impacto, sem nenhuma ação positiva, a prefeita restringe-se ao jogo político do compadrio, que vai sendo agora bem tolhido pelo TCE.

Amac

Isso sem contar que ela simplesmente tirou a Amac do noticiário. Ninguém mais ouve falar da Associação dos Municípios, que nada mais faz em apoio aos prefeitos, nem os de oposição. Se queriam a Amac para calar Marcus Alexandre, só conseguiram que todos tivessem saudade de sua gestão democrática, aberta e produtiva.

Preocupação

Na oposição, é grande a preocupação com alguns prefeitos, que poderiam ser de grande apoio na próxima eleição, mas podem se transformar em grandes micos. Pior, há prefeitos que estão preocupados em eleger seus apaniguados para a Assembleia e Câmara e que se lasque o partido e o governo. Triste Acre.

Campanha

O deputado Rocha não esconde de ninguém que vai pedir votos para Ney Amorim ao Senado, já que seu objetivo é derrotar Marcio Bittar. Rocha defende a dobradinha Petecão e Ney. Fala isso abertamente.

Mãe Joana

Por mais unidade que pregue, a oposição acreana ainda é uma casa da Mãe Joana. Tudo na lei de Cirineu, cada um cuida do que é seu. A unidade que exploda. Até agora a única marca de unidade é em torno do candidato ao governo Gladson Cameli, que tem que tourear insatisfeitos e segurar radicais e desafetos.

Maninha

A coluna se une na torcida e nas orações pelo grande Ilson Nascimento, nosso querido Maninha, apelido carinhoso que o acompanhou desde o início de sua extraordinária carreira no jornalismo, que o tornou um verdadeiro patrimônio da Rádio Difusora.

Lição

Ilson desde sempre é exemplo de retidão, trabalho, capacidade, isenção, simplicidade e seriedade. Um homem de vida reta, de hábitos simples, que nunca se contaminou com as armadilhas do poder. Enfrenta graves problemas renais, enfrentando hemodiálise, mas sempre com o otimismo e a perseverança que marcaram toda a sua vida pessoal e profissional.

União

Ilson Nascimento é um dos poucos profissionais que é querido por toda a categoria, que se une agora em orações, esperando vê-lo, logo, logo, fora de perigo. Ele está internado na UTI do Hospital das Clínicas. Força, querido amigo!

Carreata

Mais um incômodo no trânsito, agora com passeata e carreata de motoristas do Uber. Esse é um jogo de final anunciado. Ninguém conseguirá deter o uso do aplicativo, que será só a porta de entrada de outras iniciativas, como o Cabify e o 99, que já existem em outros locais do Brasil. Tempo perdido. O Uber veio para ficar.

Vigilância

A Polícia Militar tem obrigação de manter uma vigilância armada no Calçadão. É assustador que bandidos ajam impunemente naquele local, arrombando cadeados e assustando comerciantes. Um local em que bastaria meia dúzia de PM’s para vigiar.

Perigo

O perigo é que comerciantes do local já pensam em montar sua própria equipe de segurança no local, ou seja, uma mini-milícia para vigiar as lojas. Aí a coisa fica ainda pior. Algo tem que ser feito.

Roubalheira

Ao menos cinco vereadores interessados na situação do Camelódromo estão mobilizados contra a violência no Calçadão da Benjamim Constant, no Centro de Rio Branco. O principal deles, o vereador Juruna, subiu à Tribuna da Câmara para pedir socorro aos camelôs e lojistas daquele lugar.

Arrombamentos

Já são mais de 30 arrombamentos neste mês de setembro no Camelódromo e a insatisfação com a política de segurança pública para o local é grande. Os marginais chegam em bando e equipados com tudo o que há de mais moderno para romper asa portas e fazer a festa.

Esgoto

Saiu ontem o Atlas do Esgoto no Brasil, que, como era de se esperar, não traz notícias boas para o Acre. Mas, há um dado curioso: diz o Atlas que em todos os 22 municípios a diluição do esgoto é plena.

Investimentos

E o Atlas traz outra informação que merece atenção. Os investimentos requeridos para coleta do esgoto no Acre chegam a R$ 697 milhões e para tratamento, R$ 144 milhões. No total, R$ 841 milhões para universalizar o serviço nos 22 municípios. Sabe qual governo dará conta disso? Nenhum.

Educação

Há uma pauta que caminha com as demais no Congresso: a Reforma da Educação. O deputado Angelim acredita que o ensino profissional e técnico devem ser um dos pontos da reforma, mas com foco na educação como um todo. “Nós temos que ter uma formação técnica consistente? Sim. É importante? Importantíssimo. Mas não em detrimento de fragilizar o ensino médio”, disse ele.

Educação II

E completa: “Nós podemos fortalecer com qualidade a Educação, o ensino médio, com uma formação humanista, técnica, preparando o aluno para o Enem, mas também para os embates da vida, como também ter um ensino técnico e profissionalizante de qualidade”.

Homoafetivo

A Defensoria Pública lança hoje o programa Casar é Legal, para incentivar a união legalizada de casais homoafetivos em uma grande cerimônia que deve acontecer em novembro. O projeto tem apoio do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Fórum de ONGS LGBTS e dos cartórios. Direitos iguais para todos.

Planejamento

A prefeitura passou a segunda e terça feira promovendo discussões internas para o planejamento das ações para 2018. Discussões setoriais e metodológicas. Não se tratou de política, sucessão, candidaturas. Só de projetos macros.

Objetivos

O mais importante do encontro foi ver que os objetivos da prefeitura da Capital não estão condicionados à situação de Marcus Alexandre ser ou não candidato, da vice Socorro Nery assumir ou não. A continuidade dos projetos e do trabalho acontece naturalmente, o que só comprova o clima de absoluta paz e normalidade.

Refis

A prefeitura conta com recursos do Refis municipal para suas propostas de continuidade administrativa no próximo ano.

Reapareceu

O menino do Acre reapareceu, mais bem nutrido, mais arrumado, mas ainda desorientado em relação às suas próprias ações. O que ele precisaria – e isso salta aos olhos – é de um sério tratamento psicológico e psicanalítico e menos gente para passar a mão em sua cabeça.

Mandato

Novamente, o STF suspendeu o mandato do senador Aécio Neves, determinou seu recolhimento domiciliar noturno, que só não é chamado de prisão domiciliar porque, a rigor, ele não poderia ser preso sem flagrante. Mas, só não usa tornozeleira, o resto é igual.

Pá de cal

Sem poder exercer qualquer atividade política, frequentar o Senado, manter contatos com outros investigados, é o fim de linha para o senador mineiro. Quem imaginou ser o grande depositário das esperanças do Brasil depois da saída do PT, é um de linha melancólico.

Só por isso

Nas redes sociais, o comentário é que ele só não foi preso porque é tucano. Se fosse do PT – e o senador Delcídio é o exemplo claro – estaria na gaiola. Tucano é protegido do cativeiro pelo Ibama.

Banco do Brasil

O presidente do Banco do Brasil, Gustavo Franco, disse que o banco está pronto para ser vendido. Melhor comentário foi o do ator José de Abreu: “porque não vende a sua mãe?”

Tamanho

O coronel Ulisses verá o que é ser reduzido a seu próprio tamanho. Quer ser o expoente do partido de Bolsonaro no Acre e concorrer ao governo. Acha que pode vencer a barreira do confronto polarizado. Quem acredita?

Limitações

Com um partido minúsculo, sem tempo na TV, sem estrutura, sem candidatos fortes a cargos proporcionais, é sério candidato a ser mais um Tijolinho na política…