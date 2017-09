Dois homens são baleados no bairro Preventório

Na noite desta terça feira 26/09, dois homens estavam comendo um churrasquinho no bairro Preventório, na rua Rio Grande do Sul, quando quatro homens chegaram em um carro de cor prata, três dos acusados desceram armados e já foram atirando contra as vítimas que para não morrer saíram correndo.

Segundo informações de uma das vítimas, Pedro Alves da silva neto de 19 anos, ele teria corrido e pulado no barranco do rio para poder escapar da morte. Ele foi atingido com um tiro na perna esquerda e foi socorrido pelo Samu.

Já outra vítima, de nome Jonathan Andrade Vieira de 20 anos, teria levado quatro tiros, ele foi socorrido por terceiros e levado em um carro particular ao Pronto Socorro de Rio Branco. Jonathan teria levado um tiro no abdome e nas costas de raspão, e ao chegar no Pronto Socorro, ele teve que ser encaminhado rapidamente para a sala de cirurgia.

Selmo Melo