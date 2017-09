4 modas do mundo do fitness que você deve evitar

A prática de exercício físico traz múltiplos benefícios para a saúde e a sua inclusão na rotina diária é a melhor forma de conseguir um corpo tonificado, saudável e forte. Para que a rotina de treino permita alcançar os objetivos traçados, é preciso, em primeiro lugar, que se respeite as suas necessidade e capacidades, optando por um treino personalizado e que inclua os exercícios que mais se adequem ao que pretende. Mas além disso é importante não cair em alguns erros comuns, como seguir ‘cegamente’ as modas do mundo do fitness sem saber se o exercício é ou não indicado para você.

Fazer abdominais descontroladamente continua a ser um dos hábitos mais comuns de quem pratica exercício físico, mas a verdade é que este exercício em nada é eficaz na hora de tonificar o abdômen, especialmente se a pessoa estiver fora de forma. Para uma barriga mais lisa, o melhor é mesmo optar por fazer pranchas e flexões invertidas, aumentando a intensidade de forma progressiva.

As aulas de grupo são também uma das modas mais atuais do mundo fitness, mas podem ser uma perda de tempo quando não são aproveitadas ao máximo. Frequentar aulas mais do que uma vez por semana e continuar sempre com os pesos mais leves em nada vai contribuir para a boa forma.

Tal como destaca a revista norte-americana Women’s Health, o hot yoga é um dos exercícios mais requisitados do momento, mas será bom para todos? Não necessariamente. As pessoas que não lidam bem com o calor e que nunca experimentaram antes qualquer tipo de exercício de yoga não devem aventurar-se logo nas aulas com temperaturas elevadas, pois não sabem ainda quais os limites de flexibilidade que têm (noção que se pode perder facilmente quando o corpo está quente).

Por fim, destaca a publicação, uma outra moda do mundo do fitness que deve ser evitada ao máximo é a dependência dos gadgets de controle de performance ou perda de calorias. Estes relógios e/ou aplicativos móveis até podem ajudar a ter uma melhor noção do progresso que está fazendo, mas podem também induzir as pessoas ao erro… e levá-las a contrair lesões, pois o risco de distração durante o treino é grande.