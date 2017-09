Jovem morre afogado enquanto amigos faziam selfie em rio

O estudante Vishwas G., de 17 anos, morreu afogado em um rio enquanto seus amigos sorriam para uma selfie em grupo durante uma excursão escolar. Segundo informações do Times of India, o caso aconteceu na cidade indiana de Bangalore, no último domingo (24).

“Nós tínhamos terminado de nadar e saímos para o templo de Gundanjaneya sem notar a ausência de Vishwas”, relatou o estudante Sumanth A, que estava na excursão, ao jornal local. “Um dos estudantes estava revendo as fotos quando notou que afogamento dele foi registrado. Ele imediatamente alertou os responsáveis e os amigos, mas quando voltaram ao local havia se passado uma hora e não conseguiram vê-lo na água”.

Segundo a polícia, os estudantes ignoraram o alerta sobre o perigo de mergulhar nas águas do rio. Outros jovens do grupo serão interrogados para investigar o caso a fundo. “Não interrogamos os estudantes presentes no local do incidente porque todos estavam em choque”, informou o departamento. “Temos uma lista de alunos que serão chamados para dar depoimentos”.

Indignados, os pais do jovem levaram o corpo do filho até a entrada do National College, na segunda-feira (25), em forma de protesto pela negligência que, segundo eles, levou à morte do rapaz.

Em resposta, a instituição informou que investigará se algum funcionário tem responsabilidade na morte e tomará medidas cabíveis caso fique comprovado que houve negligência da equipe.