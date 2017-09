Bonitinha mas perigosa: Após declarar mudança de facção em video, jovem é presa em operação policial

A Polícia Civil de Sena Madureira, sob o comando do delegado Marcos Frank, desencadeou a segunda fase da Operação Cerberus, com a finalidade de desmontar grupos criminosos existentes na cidade bem como prender infratores que cometeram delitos em dias anteriores.

No total, cinco pessoas foram presas, dentre elas uma mulher. Os acusados são os seguintes: Angélica Silva da Cunha, 20 anos, Everson Xavier Marques, 18 anos, Marquione Nascimento da Silva, 28 anos, Weverton Chaves Freitas, 23 anos e Antônio Teixeira de Oliveira, 34 anos. O mandado de prisão foi cumprido na última terça-feira, dia 27, por ordem da juíza Andréia Brito.

Angélica é a mesma que gravou um vídeo que circulou algumas semanas atrás anunciando que estava deixando a facção Bonde dos 13, e que estava mudando para a facção Comando Vermelho. A jovem possuía uma escopeta e um revólver que estariam sendo utilizados para práticas criminosas na região do município de Sena Madureira. Angélica é acusada pela polícia de envolver um menor de idade em ações criminosas.

A situação de Angélica é grave, e ela vai permanecer presa no Presídio Evaristo de Morais, em Sena Madureira, onde será mantida à disposição da Justiça. Ao gravar o vídeo anunciando a mudança de facção, a jovem foi taxativa em dizer que o Bonde dos 13 não cumpre com as diretrizes anunciadas aos recém chegados ao grupo criminosos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Marquione Nascimento da Silva é acusado de ter ateado fogo na Garagem Municipal, situada na região do Cristo Libertador. Todos os envolvidos foram transferidos para o presídio onde aguardarão decisão judicial.