No Acre mais de 5 mil ainda não sacaram o PIS/Pasep

Mais de 5 mil trabalhadores do Acre ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep, referente a 2015. Para facilitar a consulta, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou um aplicativo para aparelho móveis. O prazo para pagamento foi adiado até 28 de dezembro de 2017.

Em todo o País, mais de 1,46 milhão de pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis, que chegam a R$ 1,018 bilhão.

O prazo para os saques, que terminaria no dia 30 de junho, foi prorrogado e vai até 28 de dezembro deste ano. “É um recurso que pode ajudar muito no sustento das famílias e, por isso, é importante não deixar para a última hora. E agora ainda existe a facilidade de fazer a consulta pelo aplicativo do Ministério ”, destaca o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

O saque foi reaberto no dia 27 de julho. O volume já retirado, contando todo o calendário de pagamento, iniciado em 2016, chega a R$ 215,9 milhões no Amazonas, o que corresponde a 311,4 mil pessoas ou 93,23% dos 334 mil trabalhadores com direito ao benefício. No País, foram sacados R$ 15,99 bilhões, referentes a 24,26 milhões de pessoas ou 93,98% do previsto. Ainda há mais de R$ 1,01 bilhão esperando pelo saque, segundo estimativa que leva em consideração a média dos valores já retirados por trabalhador, de R$ 697.

A maior parte dos recursos é para trabalhadores da região Sudeste, onde estão disponíveis R$ 536,54 milhões para 773,84 mil beneficiários. São Paulo é o Estado com mais saques pendentes – são 445,95 mil participantes do PIS/Pasep identificados, que ainda não retiraram um montante de R$ 305,53 milhões.

É mais do que o dobro dos 159,02 milhões de trabalhadores que podem sacar um total de R$ 111,46 milhões no Rio de Janeiro, ou do que os 142,68mil que podem retirar R$ 101,05 milhões, em Minas Gerais.

Aplicativo

Segundo a Coordenação do Abono Salarial do MTb, as bases de consultas do benefício foram atualizadas para facilitar o acesso dos trabalhadores. O novo aplicativo pode ser baixado na Playstore.

Os endereços de consulta no portal do Ministério do Trabalho permanecem os mesmos. A consulta individual pode ser feita pelo link verificasd.mtb.gov.br/abono e o PDF com as informações por Estados está disponível no link verificasd.mtb.gov.br/abonouf

Quem tem direito

A decisão de ampliar o prazo para a retirada do Abono Salarial de 2015 foi anunciada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), no final de junho. Pela decisão, tem direito ao dinheiro quem estava inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos, trabalhou formalmente por, pelo menos, 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até dois salários mí- nimos e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Os recursos do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada, podem ser sacados na Caixa e os do Pasep, para funcionários públicos, no Banco do Brasil.