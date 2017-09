Próximo concurso da Receita Federal terá mais de 2 mil vagas

Cresce a expectativa para o novo concurso da Receita Federal do Brasil (RFB). Atualmente, o órgão enfrenta um déficit de 20.321 servidores, sendo que o quadro pode ser agravar, ainda mais que 21% dos analistas tributários estão em aptos a se aposentar, segundo informações do coordenador-geral de Gestão de Pessoas da RFB, Antônio Márcio de Oliveira. As informações são do Jornal dos Concursos.

Em maio, o Ministério da Fazenda encaminhou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) pedido para que sejam liberadas à Receita Federal 2.083 oportunidades para auditor-fiscal e analista tributário.

Do total de ofertas requeridas, 630 são para auditor e 1.453 para analista. Ambas as carreiras aceitam profissionais com formação superior completa em diversas áreas de atuação. A remuneração inicial corresponde a R$ 16.201,64 e a R$ 9.714,42, respectivamente, já incluindo o vale-alimentação de R$ 458.

Outra seleção aguardada é a que contempla 400 vagas para os cargos de assistente-técnico administrativo e analista administrativo, com lotação no quadro de pessoal da Receita Federal. Consta no Orçamento de 2017 a abertura deste processo seletivo, mas vale ressaltar que o lançamento do edital, assim que autorizado pelo MPDG, é feito pelo Ministério da Fazenda, que depois distribui as oportunidades para o seu quadro e o da RFB.

Para concorrer a assistente é necessário possuir ensino médio, sendo que o salário inicial, atualizado, é de R$ 4.137,97, considerando o vale-alimentação de R$ 458. Já a função de analista administrativo pede nível superior e oferece vencimento de R$ 5.490,09, incluindo o benefício.

(DOL com informações do Jornal dos Concursos)