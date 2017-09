Defensoria vai promover casamento coletivo para casais homoafetivos no Acre

Um casamento coletivo deve unir, de forma legal, os casais homoafetivos que têm interesse de oficializar a união, mas não conseguem custear os gastos.

A iniciativa partiu da Defensoria Pública do Acre em parceria com alguns outros órgãos. As inscrições começam nesta quarta-feira (27) e seguem até outubro.

A cerimônia está marcada para ocorrer ainda em novembro deste ano. Nomeado como “Casar é Legal”, o projeto, segundo a Defensoria, “visa unir casais homoafetivos pelo amor e justiça, a fim de enaltecer o princípio constitucional da isonomia, uma vez que a Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação, seja por origem, raça, sexo, cor, idade ou outras particularidades”.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Rio Branco são parceiros no projeto.

Para se inscrever, os interessados devem ir até a Sede da Defensoria Pública, no bairro Bosque, e procurar o Núcleo da Cidadania, na sala 2016. É possível de inscrever até o dia 23 de outubro e a pessoa precisa levar cópias do RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço.

Casamento Coletivo

Período de inscrições: 27 de setembro a 23 de outubro de 2017;

Local das inscrições: sede da Defensoria Pública, Núcleo da Cidadania, sala 206, Rua Custódio Freire, 26, bairro Bosque;

Horário: das 8h às 14h;

Documentos necessários: Cópias do RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço.

