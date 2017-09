Vendaval: Arvore cai e destrói quatro carro, uma oficina e uma casa

Durante o vendaval na tarde dessa quarta-feira 27, uma arvore caiu em cima de uma oficina de automóveis e uma casa. O acidente aconteceu na travessa Manoel Jorge, bairro Abraão Halab.

Segundo informações das pessoas que estavam no local, na hora do acidente com a arvore, na oficina estava a proprietária de nome Ana, que ficou machucada e teve que ser levada para o Pronto Socorro de Rio Branco. Também estava o marido que é mecânico e um ajudante, os dois saíram ilesos

Mas o prejuízo foi muito grande, a oficina ficou destruída e quatro veículos que estavam no local também sofreram danos. Uma outra casa que fica ao lado da oficina também foi destruída pela arvore, mas na hora não tinha ninguém em casa e foi só danos matérias.

Segundo moradores, eles com medo da arvore cair, já haviam mandando um oficio para o Corpo de Bombeiro, e para a Semeia, pedindo para que a arvore fosse cortada, mas ainda segundo eles, o pedido foi negado.

Selmo Melo