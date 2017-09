3% dos brasileiros aprovam Temer, o pior resultado em 30 anos

A reprovação ao governo do presidente Michel Temer continua aumentando e apenas 3% dos brasileiros consideram sua administração ótima ou boa, revelou uma pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quinta-feira (28). No último levantamento, 5% achavam o atual governo bom.

Já para 77% dos entrevistados, a administração é ruim ou péssima – alta de 7% na comparação com a pesquisa anterior – e 16% consideram o governo regular. Em julho, eram 21% nesse quesito. Outros 3% das pessoas não souberam ou não quiseram opinar.

Esse é o pior resultado para um presidente brasileiro desde 1986, com José Sarney, no início da redemocratização do país.

Além dessa avaliação, o Ibope questionou o que os brasileiros estão achando sobre a maneira de governar de Temer: 89% disseram que desaprovam, 7% que aprovam e 4% não opinaram. Já na questão da confiança, apenas 6% disseram que confiam em Temer e 92% que não confiam.

O Ibope ainda fez uma comparação com o governo anterior, de Dilma Rousseff. Para 8%, o governo atual é melhor, para 31% é igual, para 59% é pior e 2% não quiseram ou não sabiam opinar.

O levantamento foi feito com duas mil pessoas entre os dais 15 e 20 de setembro em 126 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. (ANSA)