Setembro Amarelo se encerra com Caminhada em Defesa da Vida

Para fechar a programação do “Setembro Amarelo” – campanha de conscientização e prevenção do suicídio –, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPs AD III) realiza nesta quinta-feira, 28, a Caminhada em Defesa da Vida, no bairro Manoel Julião.

Com destino à Praça Primavera, haverá uma tenda para acomodar as pessoas após a caminhada, além de profissionais ligados à saúde para orientação e atendimentos à comunidade. A concentração será em frente ao Caps AD, a partir das 16 horas, com o evento sendo aberto a pessoas de todas as idades.

“Nosso objetivo é chamar atenção, alertar para os sinais de risco e sobre as formas de prevenção. Quem passa por uma depressão, por exemplo, tem que saber que pode contar com ajuda, que existem profissionais disponíveis e tratamento. Durante muito tempo, evitou-se falar abertamente sobre suicídio, mas agora temos que quebrar o silêncio e fazer esse alerta com o objetivo de salvar vidas”, destaca o gerente do Caps AD III, Salustiano Costa.

Para fortalecer o significado da caminhada, os organizadores solicitam a todos para se vestirem de amarelo e levarem fitas, bolas e outros acessórios na cor da campanha. Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do gabinete da vice-governadora também estarão presentes na caminhada.

“Esperamos que, com a conscientização, as pessoas fiquem mais atentas e consigam identificar quem precisa de ajuda”, explica Costa. Com apoio certo, estima-se que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).