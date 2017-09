Conab recebe 500 ton. de milho para venda a agricultores no Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) recebeu, em setembro, mais 500 toneladas de milho para oferta a pequenos criadores do Acre por meio do Programa de Vendas em Balcão (ProVB). O produto está disponível na Unidade Armazenadora de Rio Branco, localizada nas mesmas instalações da sede da Superintendência Regional da Conab.

No mês de agosto, foram comercializadas 130 toneladas de milho, a preço subsidiado, para 211 pequenos criadores de nove municípios do estado: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá.

Cada criador pode comprar até 10 toneladas por mês. Podem participar criadores de pequeno porte que utilizam o grão na ração animal de aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e outros animais. A saca de 50kg está sendo comercializada a R$ 27,50 no estado. O preço com subvenção foi autorizado pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos (CIEP) e está previsto na Portaria Interministerial Nº 780, publicada dia 7 de abril no Diário Oficial da União. A cotação especial vale para municípios das regiões Norte e Nordeste do país até o dia 31 de dezembro, até o limite de 200 mil toneladas.

Para participar do ProVB, é preciso registro prévio no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican). Em seguida, deverá se dirigir à Unidade Armazenadora da Conab, com cópia do RG e CPF, além de comprovante da identificação, endereço, qualificação de suas atividades e escala de produção/consumo.