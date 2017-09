Candidata inconformada arranca coroa de Miss Gay em Macapá

Insatisfeita com o resultado, uma candidata ao concurso Miss Amapá Gay 2017 arrancou a coroa da vencedora Lívia Miller, de 23 anos, durante a premiação. O vídeo com o registro da atitude tem viralizado nas redes sociais.

A cerimônia foi realizada na noite dessa terça-feira (26) no Teatro das Bacabeiras, em Macapá. O concurso foi transmitido ao vivo pelo Facebook de uma espectadora. A cena ocorreu após o anúncio da vencedora, que representava a cidade de Santana.

A candidata Jooh Santos veio por trás da eleita e tirou a coroa e a jogou no chão. No concurso, foram avaliados beleza, simpatia, passarela, melhor vestido e conjunto de traje. Jooh não ficou entre as seis melhores colocadas. A organização do evento ainda não se pronunciou sobre o assunto.