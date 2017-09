Tem medo de assalto nos caixas eletrônicos? Veja alguma soluções!

Usar caixas eletrônicos pode ser um verdadeiro desafio no mundo em que vivemos. A qualquer momento do dia, estamos a mercê de bandidos armados ou mesmo espertinhos que acabam furtando bolsas ou carteiras.

Falando em bolsas, as mulheres acabam sendo as vítimas preferenciais. Mas essas pessoas aqui parece que encontraram a solução ideal para lidar com os perigos de ter que tirar dinheiro num desses caixas. Algumas fotos de pessoas com cães de guarda enormes estão aparecendo na internet e não parecem ser casos isolados. Confira:

1 – Vai encarar?

2 – É bom pensar duas vezes – literalmente!

3 – Praticamente dois ursos ao dispor

4 – Precisa de uma graninha à noite? Sem problemas

5 – Esse aqui até ajuda você

6 – Ele está de olho!

7 – De olho mesmo!

8 – Ele tá de olho pra ver se vai sobrar grana pro petisco

9 – Tamanho não é documento!

10 – Apenas fazendo seu trabalho

11 – Clones em ação

12 – Mas e aí, ainda vai encarar?

13 – Melhor companhia

O que você achou dessa ideia?

Fonte: Bored Panda/Tudo Interessante