Bebê sofre queimaduras após cair sobre brasas

Uma bebê de 1 ano e 4 meses sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau após cair sobre as brasas de carvão retiradas de uma casa de farinha no ramal Boca do Iaco, área rural da cidade de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há suspeita de que as queimaduras na criança, que já foi encaminhada para o Hospital Geral de Sena Madureira, tenham chegado a terceiro grau. O G1 tentou atualizar o estado de saúde da criança no hospital, mas não obteve retorno até esta publicação.

Cláudio Falcão, major dos Bombeiros, explicou que o local do acidente é de difícil acesso e que a intervenção da equipe do batalhão de Sena foi necessária. “Levamos ela ao hospital para ser cuidada. Os ferimentos dela foram bastante graves”, afirmou o militar.