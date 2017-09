Campanha de vacinação marca Dia Mundial Contra a Raiva em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Saúde (SEMSA) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza campanha de vacinação antirrábica neste sábado (30), no Horto Florestal e no bairro Tancredo Neves, das 9h às 16h. A campanha integra conjunto de ações que marcam o Dia Mundial Contra a Raiva celebrado em 28 de setembro.

De acordo com a direção do Centro de Controle de Zoonoses de Rio Branco a população estimada de cães e gatos no município é de 50.289 animais. A meta da campanha é alcançar 80% dessa população.

No bairro Tancredo Neves as equipes irão de casa em casa vacinar os animais. O diretor do Centro de Zoonoses, Everton Arruda, destaca a importância de receber bem o agente de saúde. “Nossos agentes estarão identificados e em cada equipe há um veterinário responsável. É importante que os moradores recebam bem as equipes para que possamos imunizar os animais”, completou.

A campanha de vacinação antirrábica segue até o dia 25 de novembro com a ação de visita em domicílio nos demais bairros da cidade.

Documentos necessários para vacinação e registro do animal

Para vacinar o seu cão ou gato é necessário que a pessoa leve a carteira de vacinação do animal. Caso ele não possua, será feita uma nova carteira no ato da vacina. Para o Registro do animal e confecção do cartão de vacinação é necessário RG e comprovante de endereço do dono do animal.

Raiva é uma doença grave

Raiva é uma doença causada por vírus que afeta os mamíferos, inclusive seres humanos. Os principais transmissores são morcegos, cães e gatos. O vírus rábico, contido na saliva do animal, penetra no organismo principalmente por meio de mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas. Os sintomas são apatia, falta de apetite, febre, progredindo para agressividade, sensibilidade à claridade e convulsões. A doença não tem cura e pode levar à morte. Somente a vacinação pode prevenir a doença.

Em Rio Branco, ações garantem prevenção e tratamento

O Centro de Controle de Zoonoses de Rio Branco foi criado no ano de 1996. As ações contribuíram para redução significativa no número de casos de raiva humana no município. O último caso foi registrado em 2006. Além das campanhas em datas específicas, as ações de prevenção acontecem durante todo o ano. Em 2017 já foram vacinados contra raiva mais de 9.000 cães e gatos das áreas ribeirinhas e rural.

Onde receber atendimento gratuito

Além do trabalho de prevenção, o Centro e Zoonoses oferece atendimento gratuito. O Centro de Controle de Zoonoses fica na Rodovia AC-40 km 9, Benfica, e funciona diariamente das 7h às 14h. O telefone é 3221- 3561.

Da Assessoria